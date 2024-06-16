«У нас забрали Россию»: в англоязычных соцсетях ностальгируют по сборной с Аршавиным

И называют ее элитной.

В соцсетях завирусилось видео с лучшими моментами игры нападающего Андрея Аршавина во встрече четвертьфинала чемпионата Европы-2008 Россия — Нидерланды (3:1 д.в.). Тогда победу в дополнительное время команде главного тренера Гуса Хиддинка принес гол полузащитника Дмитрия Торбинского. Публикацию с хайлайтами матча Евро-2008 сделал англоязычный пользователь v3leedsinfidel.

«У нас забрали Россию. Элитная команда для турниров», — подписал видео он.

Его пост в соцсетях набирает популярность. Сейчас количество просмотров видео составляет больше трех миллионов, а лайков — более 22 тысяч.

Другие пользователи соцсети стали делиться воспоминаниями и впечатлениями от игры сборной России на Евро-2008. Тогда наша национальная команда дошла до 1/2 финала, где потерпела поражение от Испании (0:3).

«На каждом турнире у них сзади играла пятерка из ЦСКА, а в нападении был выдающийся игрок, как, например, Аршавин, Дзагоев или Кокорин», — оставил комментарий пользователь hadouken.

«На Евро-2008 Россия выступала иначе: Акинфеев, Аршавин, Павлюченко и Жирков — все были на высоте», — отреагировал eigenjar3d.

«Кошмар каждого нападающего», — написал owenthfc, прикрепив расстановку с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и экс-защитниками московского клуба Сергеем Игнашевичем, братьями Василием и Алексеем Березуцкими.

Пользователи также вспомнили успехи российской команды на домашнем чемпионате мира-2018. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова прошла в серии 11-метровых Испанию (1:1, пенальти — 4:2) и в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).

«Пиковое настроение, когда Россия победила Испанию нокаутом, а Акинфеев отбил пенальти», — написал пользователь ReallyTired.

«Этот гол Дениса Черышева в ворота Хорватии», — отреагировал jksalahszn.

«Какой игрок Дзагоев», — оставил комментарий KhabTsumadinsky.

«Головин — прорыв 2018 года», — написал Joey2Trappy.

«У Дзюбы было мощнейшее празднование на ЧМ-2018», — вспомнил themountainboi.

Сборная России пропускает Евро-2024 в связи с решением УЕФА об отстранении от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Хочется верить, что в скором времени команда вновь напомнит о себе с положительной стороны на будущих крупных соревнованиях.