Серия возвращается в Санрайз после невероятного разгрома.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

Голы: Янмарк — 3 (мен., Браун), 3:11 — 1:0. Хенрик — 3 (Янмарк, Экхольм), 7:48 — 2:0. Тарасенко — 5 (Форслинг, Лунделл), 11:26 — 2:1. Холлоуэй — 4 (Драйзайтль, Кулак), 14:48 — 3:1. Макдэвид — 6 (Хаймэн, Бушар), 21:13 — 4:1. Нерс — 1 (Макдэвид, Хаймэн), 24:59 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 33:03 — 6:1. Холлоуэй — 5 (Макдэвид, Перри), 54:11 — 7:1. Маклеод — 3 (Холлоуэй, Фогеле), 56:41 — 8:1.

Вратари: Скиннер — Бобровский (Столарз, 24:59).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (10+17+8) — 33 (14+4+15).

Наши: — - Куликов (15.55/1/-1), Тарасенко (10.38/3/-1).

16 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-3

После третьего подряд поражения «Эдмонтона» финалы плей-офф в НХЛ и НБА рисковали впервые с 1995 года одновременно закончиться всухую. К счастью, вчера гениальный словенец Лука Дончич и его друг Кайри Ирвинг не дали случиться сухому фиаско «Далласа» в финале НБА, забрав четвертый матч у «Бостона», а сегодня — настал черед спасаться для Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Начало четвертой встречи меньше всего располагало к быстрой шайбе «Ойлерз». Уже на второй минуте аккумулирующий на себе весь плей-офф злость болельщиков «Нефтяников» Дарнелл Нерс зачем-то полетел в колено Сэма Беннетта и чуть было не нарвался на матч-штраф, подарив «Флориде» великолепную возможность для мощного старта. «Пантерз» были максимально близки к тому, чтобы воспользоваться подарком 9-миллионного канадца. Однако после попадания в перекладину от Мэттью Ткачака и штанги Сэма Райнхарта нарвались на контратаку, получив пропущенную шайбу в большинстве от Маттиаса Янмарка.

И если во второй игре «Эдмонтон» не сумел развить преимущество, забросив первым, то сегодня достаточно спокойно увеличил его уже в середине первого периода. Причем тон этой ночью задали не лидеры из топ-6, а парни из третьего звена. На 7-й минуте все тот же Янмарк выгрыз шайбу на чужой синей линии у Никко Микколы и накормил классной передачей Адама Хенрика, который вылетел на пятак из-за спины Антона Лунделла.

«Флорида», отнюдь не производившая впечатление подавленной сильным началом от хозяев, достаточно оперативно сумела ответить голом Владимира Тарасенко, отличившегося во втором матче подряд — сибиряк классно подставил клюшку под наброс Густава Форслинга от синей линии и практически отзеркалил шайбу Александра Баркова из предыдущей встречи. Думали ли в тот момент «Пантерз», что этот гол станет для них сегодня единственным светлым пятном?

Впрочем, команду из Альберты пропущенная шайба не смутила, и еще до первого перерыва парни Криса Кноблауха восстановили преимущество в две благодаря быстрым рукам Дилана Холлоуэя, отличившегося этой весной всего пятый раз. Поблагодарить за этот эпизод молодой канадец должен Леона Драйзайтля, который выдал ему прекрасную передачу и организовал практически выход «1 в 0».

Ну а во второй двадцатиминутке «Пантер» ждал тотальный развал, начавшийся с долгожданной шайбы Коннора Макдэвида. На 22-й минуте капитан «Нефтяников» получил абсолютную свободу в центре и впервые сумел пробить Бобровского в решающей серии.

Если прорыв гения под 97-м номером ждали абсолютно все, то к залетевшему следом голу от Дарнелла Нерса нас жизнь не готовила. Кажется, никто в этот день не радовался голу защитника так, как его двоюродная сестра и нападающая сборной Канады Сара.

Именно хлесткий кистевой бросок Нерса в левую от себя девятку заставил Сергея Бобровского впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли уступить место в рамке Энтони Столарцу и отправиться отдыхать раньше времени. Только обвинить двукратного обладателя «Везины» в сегодняшнем разгроме гостей, учитывая апатию команды Пола Мориса в атаке и отвратительную игру в обороне, крайне сложно — кажется, в этой встрече у «Эдмонтона» залетело в его ворота все, что не зашло раньше.

Однако сухим американский сменщик оставался недолго. Почувствовав запах крови, «Ойлерз» и не думали останавливаться. Все, что оставалось «котам» в этой ситуации — это сбиваться на провокации и пытаться раскачать лидеров хозяев. Правда, и это сделать им не позволили.

В середине игры судьи моментально наказали Ткачака и Беннетта за попытку закошмарить Макдэвида на своем пятачке и мгновенно получили свои заслуженные удаления, оставив команду на растерзание первой спецбригаде большинства «Нефтяников» и прервав ее голевую засуху.

А что Коннор? А Коннор не только забросил сам, но и сделал ассистентский дубль, поучаствовав в голах Нерса, Нюджента-Хопкинса и Холлоуэя. И разве мог наследник Гретцки, Лемье и Кросби не войти после такого выступления в историю?

Благодаря своим четырем очкам рыжебородый канадец грохнул рекорд Уэйна Гретцки по количеству результативных передач за один плей-офф (31), установленный в далеком 1988-м. В придачу к этому, насобирав уже 38 результативных баллов, он установил рекорд по количеству очков за один плей-офф среди действующих игроков НХЛ, превзойдя достижение Евгения Малкина из сезона-2008/2009 (36).

Не убрал ногу с газа «Эдмонтон» и в третьем периоде, добив «Флориду» дублем Холлоуэя и заключительным гвоздем от Маклауда. Сегодня у «Нефтяников» сработало все: и лидеры, и нижние звенья, и большинство, и меньшинство, и даже Стюарт Скиннер. Именно с такого уверенного шага парням Кноблауха и нужно было начинать свой путь к потенциальному камбэку.