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Сегодня, 06:35

«Эдмонтон» жив, а Макдэвид побил нереальный рекорд Гретцки! «Флорида» дала растерзать Бобровского — его даже пришлось заменить

«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Гол игрока «Эдмонтона» Маттиаса Янмарка в ворота Сергея Бобровского (№72).
Фото USA Today Sports
Серия возвращается в Санрайз после невероятного разгрома.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Голы: Янмарк — 3 (мен., Браун), 3:11 — 1:0. Хенрик — 3 (Янмарк, Экхольм), 7:48 — 2:0. Тарасенко — 5 (Форслинг, Лунделл), 11:26 — 2:1. Холлоуэй — 4 (Драйзайтль, Кулак), 14:48 — 3:1. Макдэвид — 6 (Хаймэн, Бушар), 21:13 — 4:1. Нерс — 1 (Макдэвид, Хаймэн), 24:59 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 33:03 — 6:1. Холлоуэй — 5 (Макдэвид, Перри), 54:11 — 7:1. Маклеод — 3 (Холлоуэй, Фогеле), 56:41 — 8:1.
Вратари: Скиннер — Бобровский (Столарз, 24:59).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 35 (10+17+8) — 33 (14+4+15).
Наши: — - Куликов (15.55/1/-1), Тарасенко (10.38/3/-1).
16 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 1-3

После третьего подряд поражения «Эдмонтона» финалы плей-офф в НХЛ и НБА рисковали впервые с 1995 года одновременно закончиться всухую. К счастью, вчера гениальный словенец Лука Дончич и его друг Кайри Ирвинг не дали случиться сухому фиаско «Далласа» в финале НБА, забрав четвертый матч у «Бостона», а сегодня — настал черед спасаться для Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Начало четвертой встречи меньше всего располагало к быстрой шайбе «Ойлерз». Уже на второй минуте аккумулирующий на себе весь плей-офф злость болельщиков «Нефтяников» Дарнелл Нерс зачем-то полетел в колено Сэма Беннетта и чуть было не нарвался на матч-штраф, подарив «Флориде» великолепную возможность для мощного старта. «Пантерз» были максимально близки к тому, чтобы воспользоваться подарком 9-миллионного канадца. Однако после попадания в перекладину от Мэттью Ткачака и штанги Сэма Райнхарта нарвались на контратаку, получив пропущенную шайбу в большинстве от Маттиаса Янмарка.

И если во второй игре «Эдмонтон» не сумел развить преимущество, забросив первым, то сегодня достаточно спокойно увеличил его уже в середине первого периода. Причем тон этой ночью задали не лидеры из топ-6, а парни из третьего звена. На 7-й минуте все тот же Янмарк выгрыз шайбу на чужой синей линии у Никко Микколы и накормил классной передачей Адама Хенрика, который вылетел на пятак из-за спины Антона Лунделла.

«Флорида», отнюдь не производившая впечатление подавленной сильным началом от хозяев, достаточно оперативно сумела ответить голом Владимира Тарасенко, отличившегося во втором матче подряд — сибиряк классно подставил клюшку под наброс Густава Форслинга от синей линии и практически отзеркалил шайбу Александра Баркова из предыдущей встречи. Думали ли в тот момент «Пантерз», что этот гол станет для них сегодня единственным светлым пятном?

Впрочем, команду из Альберты пропущенная шайба не смутила, и еще до первого перерыва парни Криса Кноблауха восстановили преимущество в две благодаря быстрым рукам Дилана Холлоуэя, отличившегося этой весной всего пятый раз. Поблагодарить за этот эпизод молодой канадец должен Леона Драйзайтля, который выдал ему прекрасную передачу и организовал практически выход «1 в 0».

Ну а во второй двадцатиминутке «Пантер» ждал тотальный развал, начавшийся с долгожданной шайбы Коннора Макдэвида. На 22-й минуте капитан «Нефтяников» получил абсолютную свободу в центре и впервые сумел пробить Бобровского в решающей серии.

Если прорыв гения под 97-м номером ждали абсолютно все, то к залетевшему следом голу от Дарнелла Нерса нас жизнь не готовила. Кажется, никто в этот день не радовался голу защитника так, как его двоюродная сестра и нападающая сборной Канады Сара.

Именно хлесткий кистевой бросок Нерса в левую от себя девятку заставил Сергея Бобровского впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли уступить место в рамке Энтони Столарцу и отправиться отдыхать раньше времени. Только обвинить двукратного обладателя «Везины» в сегодняшнем разгроме гостей, учитывая апатию команды Пола Мориса в атаке и отвратительную игру в обороне, крайне сложно — кажется, в этой встрече у «Эдмонтона» залетело в его ворота все, что не зашло раньше.

Однако сухим американский сменщик оставался недолго. Почувствовав запах крови, «Ойлерз» и не думали останавливаться. Все, что оставалось «котам» в этой ситуации — это сбиваться на провокации и пытаться раскачать лидеров хозяев. Правда, и это сделать им не позволили.

В середине игры судьи моментально наказали Ткачака и Беннетта за попытку закошмарить Макдэвида на своем пятачке и мгновенно получили свои заслуженные удаления, оставив команду на растерзание первой спецбригаде большинства «Нефтяников» и прервав ее голевую засуху.

А что Коннор? А Коннор не только забросил сам, но и сделал ассистентский дубль, поучаствовав в голах Нерса, Нюджента-Хопкинса и Холлоуэя. И разве мог наследник Гретцки, Лемье и Кросби не войти после такого выступления в историю?

Благодаря своим четырем очкам рыжебородый канадец грохнул рекорд Уэйна Гретцки по количеству результативных передач за один плей-офф (31), установленный в далеком 1988-м. В придачу к этому, насобирав уже 38 результативных баллов, он установил рекорд по количеству очков за один плей-офф среди действующих игроков НХЛ, превзойдя достижение Евгения Малкина из сезона-2008/2009 (36).

Не убрал ногу с газа «Эдмонтон» и в третьем периоде, добив «Флориду» дублем Холлоуэя и заключительным гвоздем от Маклауда. Сегодня у «Нефтяников» сработало все: и лидеры, и нижние звенья, и большинство, и меньшинство, и даже Стюарт Скиннер. Именно с такого уверенного шага парням Кноблауха и нужно было начинать свой путь к потенциальному камбэку.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 1
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
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6. Эдмонтон - Даллас
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
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5 - 3
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3 - 5
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Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
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1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
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2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
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1 - 2
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
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4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
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Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
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Эдмонтон – Флорида
 8 : 1
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