Голландцы вырвали победу на последних минутах.

У Роналда Кумана сложные отношения с национальной сборной. Изначально он должен был стать наследником Луи ван Гала после бронзового для «Оранжевых» ЧМ-2014, однако Королевский футбольный союз Нидерландов неожиданно отказался от всех договоренностей и сделал ставку на Гуса Хиддинка, который позже передал бразды правления своему помощнику Данни Блинду. А уже того в пожарном порядке сменил оказавшийся в бесперспективной ситуации Дик Адвокат.

Вместо продуманной программы и преемственности стилей голландцы получили смутное время с двумя провалами — пролетами Нидерландов мимо Евро-2016 и ЧМ-2018. На каком-то этапе Хиддинк даже приглашал Кумана в свой штаб, только реакция Роналда оказалась предсказуемой. Вернулся он только главным. Перезагрузил сборную в премьерном розыгрыше Лиги наций, добыл путевку на Евро-2020, а потом, не дождавшись перенесенного на год из-за пандемии континентального первенства, сорвался в «Барселону» ради работы своей мечты.

Опыт получился сколь ярким (с последним каталонским трофеем показывавшего ярчайшую игру Месси), столь и болезненным — с уходом Лео и неминуемым увольнением, так как у Жоана Лапорты изначально были другие планы.

Возвращение же в национальную команду не дало мгновенного успеха, как первый заход. Чего стоят 0:4 от Франции в отборочном цикле. А перед финальным турниром Куман получил чувствительный удар в виде травм триумфаторов Лиги Европы Копмайнерса и Де Рона, а также разбитых надежд на выздоровление Френки де Йонга.

Скажи кто Куману месяц назад, что в стартовом туре Евро тройку полузащитников составят Рейндерс, Схаутен и Ферман, тренер покрутил бы пальцем у виска. Впрочем, примерно такой же была бы реакция наставника сборной Польши Михала Пробежа на предположение, что у него в атаке не будет как Левандовски, так и Милика. Зато сыграет выступающий в Турции Букса, который и открыл счет после корнера в исполнении Зелиньски. Поляки знали слабое место — три последних пропущенных Нидерландами гола состоялись при угловых.

В этот момент велик был соблазн подумать: со своими проблемами поляки справляются. Только и Нидерланды, несмотря на их кадровые сложности, с первых минут смотрелись очень живо. Крутой сейв Щенсны после атаки ван Дейка, промах решившего поставить на силу удара Депая — на гол «Оранжевые» наиграли задолго до момента, когда взятие ворот состоялось. Так что рикошет после атаки сравнявшего счет Гакпо можно трактовать как награду за старание. И вдохновение футболиста, который в схеме ван Гала играл и «десятку», и центрального нападающего, а при Кумане в классических голландских 4-3-3 наконец оказался в любимой роли слева в тройке нападающих.

Рональд Куман. Фото Reuters

С другой стороны, когда снова промахнулся Депай, а Гакпо одним из своих пяти ударов в первом тайме умудрился испортить образцовый пас Чави Симонса от линии поля, далеко не один человек припоминал Куману сомнительное решение вычеркнуть из заявки Люка де Йонга. Игрока, который приходил к Роналду в «Барселону» и способен решить эпизод одним движением. 33-летний гренадер провел фантастический сезон с 38 голами (в том числе «Лансу», «Севилье» и «Боруссии» в ЛЧ) и 18 результативными передачами, но даже с такими показателями оказался лишним.

Впрочем, в распоряжении голландского штаба есть два мощных форварда. Правда, и Вегхорст с его уникальными розыгрышами штрафных, и круто смотревшийся в сенсационной «Болонье» Зиркзее начали игру на скамейке запасных. Куману, похоже, милее легкая линия атаки, поэтому в центре играет Депай, а первым на замену вышел играющий в Дортмунде справа Мален. Поляки же защищались не только самоотверженно, но и грамотно, и после перерыва внесли коррективы, что лишило «Оранжевых» конкретики в завершающей стадии. Голевые моменты исчезли как класс, и уже Вербрюггену пришлось спасать после коварного рикошета.

Игроки сборной Нидерландов радуются победе над Польшой на Евро-2024. Фото Reuters

И все-таки план Б у Кумана есть. Вегхорст вышел — Вегхорст забил. Как в незабываемом четвертьфинале ЧМ-2022 с Аргентиной. Или как в трех последних матчах, когда он отличался после выходов со скамейки. Хороши же в ключевой атаке оказались как автор голевого паса Аке, так и уведший за собой игрока Вайналдум. Свист оранжевых трибун сменился восторженными песнями. Нидерланды (спасибо спасшему в концовке голкиперу Вербрюггену) все же начали с победы, которая может раскрепостить в игре против Франции.