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Сегодня, 01:12

Юдзуру Ханю намерен прыгнуть четверной аксель на Олимпийских играх в Пекине

Анна Горшкова
Корреспондент

Японский фигурист Юдзуру Ханю рассказал о своих целях на Олимпийские игры в Пекине.

«Всем привет! Спасибо за вашу поддержку. Намерен выиграть золотую медаль на Олимпиаде, выполнив четверной аксель. Для этого мне нужна поддержка моих болельщиков. Я сделаю все возможное», — приводит слова Ханю Twitter-аккаунт Федерации конькобежного спорта Японии.

В конце декабря на чемпионате Японии 27-летний Ханю уже исполнял четверной аксель, допустив ошибку на приземлении, судьи не засчитали прыжок выполненным.

Ханю является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018).

Мужские соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 начнутся 8 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Юдзуру Ханю
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