Лайшев ответил на вопрос о положительном тесте на коронавирус хореографа Даниила Глейхенгауза

Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о положительном тесте хореографа группы тренера Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, который должен был отправиться в Пекин на Олимпиаду-2022. Ранее об этом сообщил «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.

«Нам запретили провожать группу, вылетающую в Пекин. Девчонок оберегали от всех желающих пожелать им доброго пути. Мне не совсем известен состав тренеров, кто полетел в Пекин. Сегодня у любого может быть малейшее подозрение на коронавирус. Лучше перестраховаться. Многие люди жалуются на сонливость и слабость, но при этом нет температуры и кашля. Это не является спортивной формой. Я не могу ничего сказать о его здоровье. Это личное. Мне об этом ничего неизвестно. Мы не общались. Мне так же неизвестно, где он сейчас находится», — сказал Лайшев «СЭ».

Также Лайшев заявил, что у представителей Центра спорта и образования «Самбо-70» в Пекине нет сомнительных тестов на коронавирус.

«Слава Богу, пока никаких заболевших нет. Хотя к нашим спортсменам особое отношение во всех видах спорта. Очень тщательные проверки в Пекине, постоянное ПЦР-тестирование», — добавил Лайшев.

29 января появилась информация, что Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Позже Коган опроверг эту информацию.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.