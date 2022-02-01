Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:17

Лайшев ответил на вопрос о положительном тесте на коронавирус хореографа Даниила Глейхенгауза

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о положительном тесте хореографа группы тренера Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, который должен был отправиться в Пекин на Олимпиаду-2022. Ранее об этом сообщил «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.

«Нам запретили провожать группу, вылетающую в Пекин. Девчонок оберегали от всех желающих пожелать им доброго пути. Мне не совсем известен состав тренеров, кто полетел в Пекин. Сегодня у любого может быть малейшее подозрение на коронавирус. Лучше перестраховаться. Многие люди жалуются на сонливость и слабость, но при этом нет температуры и кашля. Это не является спортивной формой. Я не могу ничего сказать о его здоровье. Это личное. Мне об этом ничего неизвестно. Мы не общались. Мне так же неизвестно, где он сейчас находится», — сказал Лайшев «СЭ».

Также Лайшев заявил, что у представителей Центра спорта и образования «Самбо-70» в Пекине нет сомнительных тестов на коронавирус.

«Слава Богу, пока никаких заболевших нет. Хотя к нашим спортсменам особое отношение во всех видах спорта. Очень тщательные проверки в Пекине, постоянное ПЦР-тестирование», — добавил Лайшев.

29 января появилась информация, что Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Позже Коган опроверг эту информацию.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
Даниил Глейхенгауз
Ренат Лайшев
6
0
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Кучеров вышел на тренировку «Тампы». Россиянин пропустил два матча из-за коронавируса
Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин
Фетисов прокомментировал решение доиграть молодежный чемпионат мира-2022 летом
«Все друг от друга шарахаются». Кристина Резцова — об атмосфере в Олимпийской деревне
«Жестко и ужасно». Кристина Резцова отреагировала на коронавирус у Васнецовой
«Зачем нагнетать? Тут и без этого такое творится...» Резцова — о пропущенной тренировке и атмосфере на Играх
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Лыжи на Олимпиаде в Пекине: Большунов против Клебо — главный блокбастер Игр
Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин
Волосожар поддержала Ягудина, создавшего петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах
Нельзя разговаривать в лифте, кровати не из картона, повсюду роботы. Как живут спортсмены в олимпийском Пекине
Ягудин опубликовал фото с Авербухом и Загитовой с арены Олимпиады в Пекине
«Все друг от друга шарахаются». Кристина Резцова — об атмосфере в Олимпийской деревне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин опубликовал фото с Авербухом и Загитовой с арены Олимпиады в Пекине

Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости