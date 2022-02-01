Ягудин опубликовал фото с Авербухом и Загитовой с арены Олимпиады в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал совместное фото с Алиной Загитовой и Ильей Авербухом.

«Инспектируем арену», — написал Ягудин в сторис Instagram. Фото было сделано на арене, где пройдут соревнования по фигурному катанию.

Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнется командный турнир: мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец.