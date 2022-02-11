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Сегодня, 11:50

Компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы Валиевой в CAS

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), информирует ТАСС.

Schellenberg Wittmer была основана в 2000 году. Компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским атлетам. В частности, Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Сегодня, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Несмотря на это, РУСАДА сняло временное остранение с Валиевой. В настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13678125
Олимпиада
Камила Валиева
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