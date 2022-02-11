Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу, 11 февраля, на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с фигуристкой сборной России Камилой Калиевой.

После победы России в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе 15-летней спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, была обнаружена запрещенная субстанция триметазидин.

В своем заявлении представители ОКР утверждают, что допинг-проба Валиевой не относится к периоду проведения Олимпийских игр, так как россиянка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные.

«Таким образом, в настоящее время Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений, если Спортивным арбитражным судом не будет вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм», — говорится в заявлении ОКР.

По заявлению Олимпийского комитета России, в связи с тем, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время турнира, результаты Валиевой и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру. Также в ОКР отмечают, что допинг-пробы фигуристки, отобранная после Чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

15 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится женская короткая программа, в которой примет участие Камила Валиева.

8 февраля сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию: Камила Валиева стала лучшей в короткой и произвольной программах, Марк Кондратюк стал третьим в короткой и вторым в произвольной программе. Пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала второй в ритм-танце и произвольном танце, а Анастасия Мишина/Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе и выиграли произвольную.

Награждение сборной России после победы в командном турнире было отложено и до сих пор не состоялось.