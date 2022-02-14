ISU согласился допустить 25 фигуристок в произвольную программу женщин на Олимпиаде из-за дела Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по ситуации с допуском спортсменок в произвольную программу женского турнира Олимпиады-2022, учитывая инцидент с россиянкой Камилой Валиевой.

В ISU подтвердили, что в случае попадания 15-летней Валиевой в число 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы (15 февраля), в произвольную программу (17 февраля) будет допущено 25 спортсменок. Решение подкреплено регламентом ISU.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, которая допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Ранее в МОК заявили, что церемония награждения одиночниц не состоится, если Валиева попадет в призеры турнира.