«Чемпионат»: «Зенит» отдаст «Локомотиву» за Тикнизяна Сергеева и Коваленко

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, сумма перехода 25-летнего хавбека составит восемь миллионов евро. При этом «Зенит», вероятнее всего, отдаст железнодорожникам форварда Ивана Сергеева и полузащитника Александра Коваленко.

В завершившемся сезоне Тикнизян принял участие в 30 встречах «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость футбола оценивается в 6,5 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.