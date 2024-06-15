Биография Шути Гатвы: история звезды Netflix

Шути Гатва — первый чернокожий Доктор Кто в истории комиксов.

Шути Гатва

Дата рождения: 16 октября 1992 года

Место рождения: Кигали (Руанда)

Рост: 172 см

Детство и юность Шути Гатвы

Шути Гатва родился 16 октября 1992 года в Кигали (Руанда). Его детство прошло столице Шотландии Эдинбурге, куда его семье в качестве беженцев переехала из-за геноцида против тутси в их родной стране.

В новом городе мальчику приходилось трудно, так как он был единственным чернокожим ребенком в школе. Он подвергался издевательствам и насмешкам. Однако со временем благодаря своему обаянию и харизме он смог расположить к себе сверстников и быстро стал звездой.

У актера было хулиганское детство, несмотря на то что он регулярно ходил с семьей в церковь и хорошо учился. На улице Шути дружил с плохой компанией, однако скрывал это от своей матери.

В школе его заинтересовал драматический кружок, из-за которого Шути часто прогуливал уроки. Учителя сразу отметили талант Гатвы и посоветовали ему поступить в Королевскую консерваторию Шотландии. Здесь он был награжден докторской степенью. Также артист получил степень бакалавра в области актерского мастерства в Глазго. Параллельно с получением высшего образования Шути играл в театре.

Кингсли Бен-Адир, Райан Гослинг и Шути Гатва. Фото Кадр из фильма «Барби».

Актерская карьера Шути Гатвы

Покорять большой кинематограф Шути Гатва начал в 2014 году. Его утвердили на эпизодическую роль продавца в мини-сериале «Боб Сервант». Здесь на одной площадке он работал с такими звездами, как Брайан Кокс, Джонатан Уотсон и Руфус Джонс.

Через год он вошел в каст криминального сериала «Каменное Устье». После чего у него была долгая пауза в карьере из-за невостребованности. Шути оказался на грани бедности без постоянного источника доходов.

Начинающий актер принял решение перебраться в Лондон. Но и здесь его дела шли не совсем хорошо. У Гатвы не было денег, жилья и никаких связей. На первое время его приютили добрые люди. Шути даже хотел бросить мечту об актерской карьере и вернуться в Шотландию. Однако он смог успешно пройти кастинг в новый проект для подростков «Половое воспитание» (2019-2023). В сериале ему досталась роль лучшего друга главного героя Эрика Эфьонга.

После выхода первой серии число его подписчиков с 500 выросло до 100 тысяч. Сейчас его страницу читают более 2,8 миллиона человек.

Фотохостинг Pinterest поставил персонажа Гатвы из «Полового воспитания» на 11-е место в рейтинге самых влиятельных героев фильмов и сериалов в современной моде.

В 2020-м роль Эрика Эфьонга принесла актеру из Шотландии победу в номинации «Прорыв артиста» по версии кинофестиваля в Ньюпорт-Бич и Broadcasting Press Guild Awards. Также Royal Television Society Awards признали Гатву лучшим в номинации «Мужское комедийное исполнение». В категории «Развлечение» его отметили на Young Scot Awards. BAFTA Scotland назвала Шути «Лучшим актером на телевидении». Жюри «Золотой розы» проголосовало за него в номинации «Исполнение года». В 2022-м National Comedy Awards наградила звезду «Полового воспитания» за «Выдающуюся второстепенную роль».

Шути Гатва. Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Параллельно со съемками в сериале он снимался в комедийном фильме «Ужасные истории: древние римляне» (2019). В 2021 году на Netflix вышла экранизация романа Джоджо Мойес «Последнее письмо от твоего любовника».

В 2022-м темнокожий актер снялся в видеоролике «Человек. Машина» для видеоигры GRID Legends. Здесь он предстал в роли главного пилота Voltz Racing Валентина Манци.

Также на счету Шути Гатвы работа в самом громком проекте 2023 года — фильме «Барби». Ему досталась роль одного из Кенов. Он снимался вместе с Райаном Гослингом.

«Я очень нервничал, мне было тяжело разговаривать в течение первого месяца на площадке. Однажды я разговаривал с Гретой Гервиг, повернулся и Райан Гослинг, смотрел на меня. Его глаза были такими голубыми, что я выпал. Я просто утонул в его глазах. Это была самая добрая и чуткая съемочная площадка, на которой я когда-либо был», — рассказывал Гатва Elle.

23 ноября 2023-го праздновался День Доктора Кто в связи с 60-летием комикса. В честь этого события телеканал BBC 4 показал в эфире ремастированную цветную версию фильма «Приключение в пространстве и времени» (2013). Это история, повествующая о появлении «Доктора Кто». В варианте 2013 года в киноленте появляется Мэтт Смит в роли одиннадцатого Доктора. Однако в новой версии его заменил Шути Гатва, который стал пятнадцатым Доктором. В проекте шотландец появился неслучайно, именно он стал новым лицом сериала «Доктора Кто» (2023). Последним актером, кто исполнял эту роль, был Джоди Уиттакер. Ранее эту роль еще не исполняла чернокожая звезда.

В январе этого года на Apple TV+ состоялась премьера сериала «Властелины воздуха». Проект рассказывает об авиации союзников в период Второй мировой войны. В качестве продюсеров выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс.

Шути Гатва. Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Личная жизнь

Молодой артист скрывает свою личную жизнь от общественности. Ему приписывали романы с актрисами Эммой Макки и Эйми Лу Вуд. Однако с ними его связывает только дружба.

В своих соцсетях Гатва выложил милое фото с чернокожей девушкой, спровоцировав домыслы о его новой возлюбленной. Как оказалось, это была его коллега — британский режиссер сериала «Половое воспитание» Руньяраро Мапфумо.

Шути Гатва сейчас

10 мая состоялась премьера 40-го сезона сериала «Доктор Кто» на онлайн-платформе Disney+ и телеканале BBC. А уже в конце месяца стало известно, что закончились съемки второго сезона этого проекта с Шути Гатвой в главной роли. Также в научно-фантастическом сериале сыграли Милли Гибсон и Джонатан Грофф.

Шути Гатва — икона стиля. Звезда «Полового воспитания» — частый гость показов моды. Актер регулярно посещает показы моды в Париже и Лондоне. Его появление на красных дорожках всегда приковывает внимание журналистов. Помимо люкса, он часто носит одежду от африканского бренда Orange Culture Nigeria.

Шути Гатва. Фото Global Look Press

8 лучших фильмов и сериалов по версии IMDb

«Боб Сервант» (2014)

«Каменное Устье» (2015)

«Ужасные истории: древние римляне» (2019)

«Половое воспитание» (2019-2023)

«Последнее письмо от твоего любовника» (2021)

«Барби» (2023)

«Властелины воздуха» (2024)

«Доктор Кто» (2024)

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