В «Самбо-70» одним словом назвали решение МОК не вручать награды призерам командного турнира на Олимпиаде

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Исполнительного комитета МОК не проводить церемонию награждения призеров в командном турнире.

«Безобразие!» — назвал Лайшев происходящее с нашими спортсменами.

МОК объявил, что церемония награждения в женском одиночном катании также не состоится, если в тройку призеров попадет Камила Валиева.

«Это испытание судьбой. Испытание нужно преодолеть. Организационному Олимпийскому комитету нужно сделать выводы. Наше руководство борется, предпринимает все шаги. По окончании разбирательств будем делать выводы. Это все делается, чтобы нас как-то задеть, уколоть наше достоинство. Их раздражает, что мы сильная спортивная команда — Россия», — сказал Лайшев «СЭ».