Источник: защитник «Крыльев Советов» Горшков близок к переходу в «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в ближайшее время может перейти в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны на данный момент обсуждают детали контракта.

При этом отмечается, что московский клуб может покинуть Леон Классен. Вероятнее всего, он отправится в аренду.

Горшков выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции.