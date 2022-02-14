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Сегодня, 08:57

В Госдуме отреагировали на решение допустить Камилу Валиеву на личные соревнования

Данил Алешин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение CAS допустить к личным соревнованиям фигуристку Камилу Валиеву.

«Это единственное справедливое решение, которое могло быть. Там много непонятного. Профессионализм победил! Будем надеяться, что серьезным образом на Камилу не повлияла эта тяжелая неделя. Она — борец и выступит достойно! А нашей федерации и ОКР нужно понять, что это было», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Дмитрий Свищев
Камила Валиева
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