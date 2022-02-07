Губерниев оценил выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о золотой медали сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Я говорил, что после вчерашнего выступления нужно было просто показать свой уровень. Все, которые медали завоеваны, мы завоевываем уверенно. От команды сквозит уверенность. Этой уверенности и здоровья я бы пожелал всем остальным. Несмотря на все свои «не могу». Фигуристы показали свой уровень. А где-то даже и больше», — цитирует Губерниева «Чемпионат».