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Сегодня, 08:22

Губерниев оценил выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады

Виктория Кравченко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о золотой медали сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Я говорил, что после вчерашнего выступления нужно было просто показать свой уровень. Все, которые медали завоеваны, мы завоевываем уверенно. От команды сквозит уверенность. Этой уверенности и здоровья я бы пожелал всем остальным. Несмотря на все свои «не могу». Фигуристы показали свой уровень. А где-то даже и больше», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4600885-guberniev-otreagiroval-na-zoloto-sbornoj-rossii-v-komandnom-turnire-po-figurnomu-kataniyu.html
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Дмитрий Губерниев
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