Губерниев оценил выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о золотой медали сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
«Я говорил, что после вчерашнего выступления нужно было просто показать свой уровень. Все, которые медали завоеваны, мы завоевываем уверенно. От команды сквозит уверенность. Этой уверенности и здоровья я бы пожелал всем остальным. Несмотря на все свои «не могу». Фигуристы показали свой уровень. А где-то даже и больше», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.