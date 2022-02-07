Поздняков высказался о ранних стартах российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о раннем времени выступлений фигуристов на Олимпиаде и возрастном цензе в этом виде спорта.

— Сегодня у многих фигуристов были помарки и ошибки. Все говорили, что ранние старты — тяжело. Можно ли было что-то изменить или все в равных условиях?

— Ранние подъемы всегда накладывают отпечаток. Олимпийский турнир — мероприятие, в котором разыгрываются 109 комплектов наград. Есть определенные сложности с расписанием. Что касается тех, кто выступает на улице, для всех условия одинаковые. Конечно, стоит говорить о том, что профессионализм спортсменов заключается в том, чтобы подстраиваться под эти условия.

— Валиева в 15 лет так катает, у всех выигрывает. Уместно ли поднимать ценз, правильно ли это?

— Олимпийские игры—соревнование лучших из лучших. Искусственное сдерживание, введение дополнительных критериев — бессмысленно, если борьбу выигрывают не лучшие.

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