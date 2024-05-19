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Сегодня, 20:07

Медведев потеряет четвертую строчку рейтинга ATP

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев, выигравший «мастерс» в Риме, с 20 мая обойдет в рейтинге россиянина Даниила Медведева, который не сумел защитить в столице Италии свой титул.

Таким образом, первая ракетка нашей страны Медведев опустится с четвертой строчки на пятую, выпав из квартета лидеров ATP впервые с 17 апреля 2023 года.

Рейтинг на данный момент возглавляет серб Новак Джокович. Вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Теннис
Даниил Медведев
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