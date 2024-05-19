Медведев потеряет четвертую строчку рейтинга ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, выигравший «мастерс» в Риме, с 20 мая обойдет в рейтинге россиянина Даниила Медведева, который не сумел защитить в столице Италии свой титул.

Таким образом, первая ракетка нашей страны Медведев опустится с четвертой строчки на пятую, выпав из квартета лидеров ATP впервые с 17 апреля 2023 года.

Рейтинг на данный момент возглавляет серб Новак Джокович. Вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.