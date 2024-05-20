Похоже, Мичков уезжает из СКА в НХЛ. Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»?
Без пяти минут решенное дело с отъездом Матвея Мичкова в «Филадельфию» сразу поднимает другой вопрос. Что ждет юного таланта в одной из самых консервативных организаций НХЛ? Отталкиваться от того, что пишут журналисты и болельщики в Северной Америке, было бы наивностью в высшей степени.
Известная неприличная поговорка о «превосходной толщине в чужих руках» одного важного аксессуара очень хорошо описывает эту ситуацию. Настолько одаренного игрока в системе клуба не было со времен пикового Клода Жиру, поэтому любой гол за «Сочи» хардкорными фанатами «Флайерз» воспринимался как свидетельство будущего величия Мичкова. Его ждут в городе братской любви как спасителя.
Однако в безудержном оптимизме фанатов отражены и реалии. В «Филадельфии» нет звезды, вокруг которой можно выстроить претендента на титул. Это означает, что на первых порах для российского нападающего создадут максимально благоприятные условия и, вероятно, сразу отправят в первую бригаду большинства. В данном компоненте «Флайерз» находились на самом дне с катастрофическим процентом реализации (12,2) — у занявшего 31-ю строчку «Коламбуса» почти на три балла больше (15,1).
При Джоне Торторелле «Филадельфия» стала одной из лучших команд лиги по игре «пять на пять». Это подразумевает хорошую мобильность и ответственность каждого хоккеиста во всех трех зонах. Мичков под этот рабочий стиль не очень подходит. Но Торторелла не настолько уперт, чтобы отрицать очевидные вещи. У него в «Коламбусе» Артемий Панарин чувствовал себя вполне неплохо, несмотря на отдельные воспитательные меры.
На правом фланге атаки, где в последнее время выступал Мичков, в «Филадельфии» могут сыграть два лучших бомбардира команды Трэвис Конечны и Оуэн Типпетт. Последнего стараются чаще использовать слева. Конкуренция на бумаге для россиянина будет высокой — есть еще профильные края Тайсон Ферстер, Кэм Аткинсон и Бобби Бринк. У каждого из них можно найти сильные качества, но по степени одаренности и чувству гола с Мичковым никто и близко не стоит. Юному россиянину важно сразу начать забивать и набирать очки. Тогда ему спокойно простят какие-то огрехи и эгоистичный характер.
«Филадельфия» была близка к попаданию в плей-офф, но такой результат стал бы сенсацией. Состав у команды очень скромный, и почти весь сезон Торторелла выжимал из него максимум. «Флайерз» не находятся в режиме «побеждать здесь и сейчас». За последние шесть лет клуб пять раз не попал в плей-офф. Генеральный менеджер Даниэль Бриер это прекрасно понимает.
В своей роли он работает только с марта прошлого года. У него есть время для строительства команды, способной претендовать на что-то серьезное. Приход молодого Мичкова отлично укладывается в эту концепцию. Форвард, как и вся «Филадельфия», — это программа на вырост. Значит, россиянину повезло в моменте и за него можно сдержанно порадоваться. Его выпускают из золотой клетки на волю и предоставят прекрасный шанс раскрыть талант.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 3
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|21.05
|04:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -