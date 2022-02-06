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Сегодня, 17:17

Гончаренко: «Реакция украинских фигуристов на прокат Валиевой не имеет значения»

Иван Шитик
Корреспондент

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что реакция олимпийской команды Украины на прокат Камилы Валиевой в короткой программе в рамках командных соревнований не повлияет на результат.

«Я считаю, это их личное дело. Сидя команда Украины реагирует, лежа, Камила менее прекрасна от их реакции не будет, это им это не поможет. Каждый реагирует в меру своих способностей, на это не стоит обращать внимания, нам надо смотреть на себя в первую очередь. Что ж поделать, много чего должно быть выше политики, но в природе нет совершенства», — сказала Гончаренко ТАСС.

Валиева заняла первое место в короткой программе, набрав 90,18 балла.

После проката Камилы Валиевой все иностранные фигуристы стоя аплодировали российской спортсменке, а спортсмены из Украины остались на своих местах и ограничились сдержанной реакцией на выступление россиянки.

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Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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