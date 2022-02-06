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«Идем на максимальный результат». Роднина — о составе российских фигуристов на последний день командного турнира ОИ

Роднина отреагировала на состав российских фигуристов на последний день командного турнира ОИ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Getty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на отсутствие замен в составе сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

— Не стоило ли дать отдохнуть нашим лидерам от командника и дать шанс другим ребятам завоевать золотые медали?

— Что касается отдыха, то пары, к примеру, заканчивают последними, вроде 19 числа. То есть у нас от завтрашнего дня до 19-го практически две недели. Есть время восстановиться. Наверно, самая тяжелая ситуация была у мужчин, у нашего Марка, но он уже все откатал. У него еще будет время, чтобы восстановиться и к короткой, и к произвольной, — сказала Роднина «СЭ». — По вашему принципу «всем сестрам по серьгам», наверно, лидеры лучше оценивают свои возможности, руководство — тоже. Поэтому и было принято такое решение. Во-первых, нам нужна убедительная победа. Во-вторых, не думаю, что Валиева, которая находится в хорошей форме, откажется от еще одной золотой медали. Идем на максимальный результат, как в личном, так и в командном.

Ранее стало известно, что в парах снова заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а у женщин — Камила Валиева.

Следующей по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
Камила Валиева
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