Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на отсутствие замен в составе сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

— Не стоило ли дать отдохнуть нашим лидерам от командника и дать шанс другим ребятам завоевать золотые медали?

— Что касается отдыха, то пары, к примеру, заканчивают последними, вроде 19 числа. То есть у нас от завтрашнего дня до 19-го практически две недели. Есть время восстановиться. Наверно, самая тяжелая ситуация была у мужчин, у нашего Марка, но он уже все откатал. У него еще будет время, чтобы восстановиться и к короткой, и к произвольной, — сказала Роднина «СЭ». — По вашему принципу «всем сестрам по серьгам», наверно, лидеры лучше оценивают свои возможности, руководство — тоже. Поэтому и было принято такое решение. Во-первых, нам нужна убедительная победа. Во-вторых, не думаю, что Валиева, которая находится в хорошей форме, откажется от еще одной золотой медали. Идем на максимальный результат, как в личном, так и в командном.

Ранее стало известно, что в парах снова заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а у женщин — Камила Валиева.

Следующей по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.