Этери Тутберидзе: «Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост, в котором подвела итоги Олимпийских игр в Пекине.

«Завершился еще один очень сложный олимпийский цикл в жизни нашей школы.

Наверное, можно немного проанализировать и подвести итоги.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр. Это наши герои, которые не сдались, обратились к нам за помощью, и мы счастливы, что смогли организовать тренировочный процесс, собрав вокруг команду единомышленников и на самом главном старте в жизни любого спортсмена, ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили», — написала Тутберидзе.

По итогам личного турнира одиночниц Александра Трусова заняла второе место. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков на соревнованиях. Анна Щербакова выиграла золото.

«Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное — возможно. Можно долго дискутировать стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть и единственная.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка. Этот статус на всю жизнь. У Анны непростой спортивный путь. Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности».

Также Тутберидзе высказалась о результате своего подопечного Мориса Квителашвили, который выступает за сборную Грузии и о ситуации вокруг Камилы Валиевой.

«Морис Квителашвили — спортсмен, который с нами 14 лет. Морис достойно откатался за команду и вошел в 10 лучших спортсменов мира. Своими результатами заслужил право быть знаменосцем страны, которую представляет.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Эти спортсмены, как аскеты, отказались от благ ради цели- максимально сочетать и спорт, и искусство, как демонстрируют лидирующие пары. Путь еще очень долог, но я безоговорочно буду их поддерживать. И какое счастье, что во время смуты, Диша меня поддерживала!"