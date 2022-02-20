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«Шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции». Тутберидзе — о ситуации с Валиевой

Этери Тутберидзе назвала шакалами, тех кто набросился на Камилу Валиеву
Иван Шитик
Корреспондент
Этери Тутберидзе и Камила Валиева.
Фото Instagram

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе поддержала свою ученицу после завершения соревнований на Олимпиаде в Пекине.

«Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.
Как же показательны такие ситуации- те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — написала Тутберидзе в Instagram.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

На Олимпиаде в Пекине Валиева сначала стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.

Олимпиада
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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