Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе поддержала свою ученицу после завершения соревнований на Олимпиаде в Пекине.

«Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.

Как же показательны такие ситуации- те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — написала Тутберидзе в Instagram.

На Олимпиаде в Пекине Валиева сначала стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.