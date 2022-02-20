«С легендой спорта». Бойкова и Козловский сфотографировались с Большуновым
Бойкова и Козловский выложили совместное фото с трехкратным олимпийским чемпионом Большуновым
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выложили совместное фото с лыжником Александром Большуновым.
«С легендой спорта», — написали Бойкова и Козловский в сторис Instagram.
Дмитрий Козловский, Александра Бойкова и Александр Большунов.
Фото Instagram
На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и бронзовую награды. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.
Бойкова и Козловский по итогам турнира спортивных пар стали четвертыми.
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