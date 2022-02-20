«С легендой спорта». Бойкова и Козловский сфотографировались с Большуновым

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выложили совместное фото с лыжником Александром Большуновым.

«С легендой спорта», — написали Бойкова и Козловский в сторис Instagram.

Дмитрий Козловский, Александра Бойкова и Александр Большунов. Фото Instagram

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и бронзовую награды. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.

Бойкова и Козловский по итогам турнира спортивных пар стали четвертыми.