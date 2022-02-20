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Сегодня, 17:19

«С легендой спорта». Бойкова и Козловский сфотографировались с Большуновым

Бойкова и Козловский выложили совместное фото с трехкратным олимпийским чемпионом Большуновым
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выложили совместное фото с лыжником Александром Большуновым.

«С легендой спорта», — написали Бойкова и Козловский в сторис Instagram.

Дмитрий Козловский, Александра Бойкова и Александр Большунов. Фото Instagram
Дмитрий Козловский, Александра Бойкова и Александр Большунов.
Фото Instagram

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и бронзовую награды. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.

Бойкова и Козловский по итогам турнира спортивных пар стали четвертыми.

Олимпиада
Александр Большунов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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