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Сегодня, 12:58

Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом

Кондратенко стал вторым бобслеистом сборной России с положительным тестом на ковид
Роман Шишов
Корреспондент

Бобслеист сборной России Василий Кондратенко заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, информирует ТАСС.

«21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат, — сказал Кондратенко. — Потом у меня было еще два положительных теста. Сейчас нахожусь на самоизоляции в квартире, чувствую себя хорошо».

Ранее стало известно, что разгоняющий Алексей Пушкарев, который находится на сборе олимпийской команды в Сочи, также сдал положительный тест на коронавирус.

Кондратенко входит в состав бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым, Дмитрием Лопиным и Алексеем Пушкаревым.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13528807
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по бобслею
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