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Сегодня, 15:47

Бобслеистки Макарова и Мамедова занимают десятое место после первой попытки в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские бобслеистки Анастасия Макарова и Елена Мамедова занимают десятое место после первой попытки в соревнованиях двоек на Олимпиаде.

Макарова и Мамедова уступают 0,79 секунды экипажу немок Лауры Нолте и Деборы Леви, занимающему первое место. Надежда Сергеева и Юлия Беломестных занимают 16-ю строчку и проигрывают лидерам ровно секунду.

Второе место после первой попытки занимают еще одни представительницы Германии Мариама Яманка и Александра Бургхардт (отставание +0,06), на третьей строчке — американки Элана Мейерс Тэйлор и Сильвия Хоффман (+0,22).

Вторая попытка в двойках у женщин состоится сегодня, 18 февраля, начало — в 16.30 (мск).

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