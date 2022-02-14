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Сегодня, 18:30

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля

На Олимпиаде-2022 15 февраля будут разыграны девять комплектов медалей
Олимпиада-2022: соревнования и трансляции 15 февраля.
Фото Getty Images
На Олимпийских играх-2022 в Пекине во вторник, 15 февраля, будут разыграны девять комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

15 февраля, вторник (время московское)

Фигурное катание

13.00 Женщины. Короткая программа (Первый)

Наши: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Биатлон

9.30 Мужчины. Эстафета (Россия 1)

Наши: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Хоккей

07.10 Мужчины. Квалификационный раунд

Словакия — Германия (Матч Игра)

Дания — Латвия (Matchtv.ru)

11.40 Мужчины. Квалификационный раунд

Чехия — Швейцария (Matchtv.ru)

16.10 Мужчины. Квалификационный раунд

Канада — Китай (Матч Игра)

Горные лыжи

06.00 Женщины. Скоростной спуск (Матч Арена)

Наши: Юлия Плешкова.

Бобслей

08.10 Женщины. Двойки. Тренировочные заезды (Матч Арена)

Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.

15.15 Мужчины. Двойки. Третий заезд (Матч Арена)

Наши: Максим Андрианов/Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев.

16.50 Мужчины. Двойки. Четвертый заезд

Коньки

09.30 Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала (Matchtv.ru)

Наши: Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова.

10.00 Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

Наши: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Сергей Трофимов.

11.22 Женщины. Командная гонка преследования. Финал В (Matchtv.ru)

11.28 Женщины. Командная гонка преследования. Финал А (Matchtv.ru)

11.41 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал В (Matchtv.ru)

11.47 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал А (Matchtv.ru)

Двоеборье

11.00 Мужчины. Большой трамплин. Прыжки (Матч Арена)

Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

13.30 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (Matchtv.ru)

Керлинг

04.05 Мужчины. Групповой турнир

РОССИЯ — Норвегия (Matchtv.ru)

Канада — Китай

Швейцария — США

Швеция — Дания

09.05 Женщины. Групповой турнир

Китай — РОССИЯ (Матч Игра)

Швеция — Дания

США — Швейцария

Великобритания — Япония

15.05 Мужчины. Групповой турнир

Швеция — Великобритания

Италия — США

Норвегия — Китай

РОССИЯ — Канада (Matchtv.ru)

Сноуборд

04.30 Женщины. Биг-эйр. Финал 1.(Матч Арена)
04.52 Женщины. Биг-эйр. Финал 2 (Матч Арена)
05.15 Женщины. Биг-эйр. Финал 3 (Матч Арена)

08.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал 1 (Матч Арена)
08.22 Мужчины. Биг-эйр. Финал 2 (Матч Арена)
08.45 Мужчины. Биг-эйр. Финал 3 (Матч Арена)

Фристайл

04.30 Женщины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Страна)

Наши: Анастасия Таталина.

04.57 Женщины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Страна)

05.24 Женщины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Страна)

07.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Матч Страна)

08.33 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Матч Страна)

14.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация 1 (Матч Игра)

Наши: Илья Буров, Максим Буров, Станислав Никитин.

14.45 Мужчины. Акробатика. Квалификация 2 (Matchtv.ru)

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Фигурное катание
Хоккей
Олимпиада
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