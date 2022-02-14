Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
15 февраля, вторник (время московское)
Фигурное катание
13.00 Женщины. Короткая программа (Первый)
Наши: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Биатлон
9.30 Мужчины. Эстафета (Россия 1)
Наши: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.
Хоккей
07.10 Мужчины. Квалификационный раунд
Словакия — Германия (Матч Игра)
Дания — Латвия (Matchtv.ru)
11.40 Мужчины. Квалификационный раунд
Чехия — Швейцария (Matchtv.ru)
16.10 Мужчины. Квалификационный раунд
Канада — Китай (Матч Игра)
Горные лыжи
06.00 Женщины. Скоростной спуск (Матч Арена)
Наши: Юлия Плешкова.
Бобслей
08.10 Женщины. Двойки. Тренировочные заезды (Матч Арена)
Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.
15.15 Мужчины. Двойки. Третий заезд (Матч Арена)
Наши: Максим Андрианов/Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев.
16.50 Мужчины. Двойки. Четвертый заезд
Коньки
09.30 Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала (Matchtv.ru)
Наши: Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова.
10.00 Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Наши: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Сергей Трофимов.
11.22 Женщины. Командная гонка преследования. Финал В (Matchtv.ru)
11.28 Женщины. Командная гонка преследования. Финал А (Matchtv.ru)
11.41 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал В (Matchtv.ru)
11.47 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал А (Matchtv.ru)
Двоеборье
11.00 Мужчины. Большой трамплин. Прыжки (Матч Арена)
Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
13.30 Мужчины. Гонка Гундерсена. 10 км (Matchtv.ru)
Керлинг
04.05 Мужчины. Групповой турнир
РОССИЯ — Норвегия (Matchtv.ru)
Канада — Китай
Швейцария — США
Швеция — Дания
09.05 Женщины. Групповой турнир
Китай — РОССИЯ (Матч Игра)
Швеция — Дания
США — Швейцария
Великобритания — Япония
15.05 Мужчины. Групповой турнир
Швеция — Великобритания
Италия — США
Норвегия — Китай
РОССИЯ — Канада (Matchtv.ru)
Сноуборд
04.30 Женщины. Биг-эйр. Финал 1.(Матч Арена)
04.52 Женщины. Биг-эйр. Финал 2 (Матч Арена)
05.15 Женщины. Биг-эйр. Финал 3 (Матч Арена)
08.00 Мужчины. Биг-эйр. Финал 1 (Матч Арена)
08.22 Мужчины. Биг-эйр. Финал 2 (Матч Арена)
08.45 Мужчины. Биг-эйр. Финал 3 (Матч Арена)
Фристайл
04.30 Женщины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Страна)
Наши: Анастасия Таталина.
04.57 Женщины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Страна)
05.24 Женщины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Страна)
07.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Матч Страна)
08.33 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Матч Страна)
14.00 Мужчины. Акробатика. Квалификация 1 (Матч Игра)
Наши: Илья Буров, Максим Буров, Станислав Никитин.
14.45 Мужчины. Акробатика. Квалификация 2 (Matchtv.ru)