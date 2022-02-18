Экипаж Сергеевой и Беломестных занимает девятое место после двух попыток в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут на девятом месте после двух попыток в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине.

Сергеева и Беломестных проигрывают 1,89 секунды немкам Лауре Нольте и Деборе Леви. Анастасия Макарова и Елена Мамедова занимают 14-ю строчку с отставанием от лидеров в 2,07 секунды.

На втором месте после двух попыток идут немки Мариама Яманка и Александра Бургхарт (отставание +0,50), на третьей строчке — американки Илана Мейерс Тэйлор и Сильвия Хоффман (+0,74).

Бобслей

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Двойка

2-й заезд

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 2.02,05 (1.01,04 + 1.01,01)

2. Мариама Яманка/Александра Бугхарт (Германия) — 2.02,55 (1.01,10 + 1.01,45)

3. Илана Мейерс Тэйлор/Сильвия Хоффман (США) — 2.02,79 (1.01,26 + 1.01,53)

4. Кайлли Хамфрис/Кайша Лав (США) — 2.03,38 (1.01,41 + 1.01,97)

5. Кристин де Брюн/Кристин Буйновски (Канада) — 2.03,21 (1.01,45 + 1.01,76)

6. Ким Калики/Лиза Буквитц (Германия) — 2.03,39 (1.01,61 + 1.01,78)

9. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 2.03,94 (1.02,04 + 1.01,90)

14. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 2.04,12 (1.01,83 + 1.02,29)