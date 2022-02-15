Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в двойках на Олимпиаде в Пекине, весь пьедестал заняли немцы

Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в двойках на Олимпиаде в Пекине

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Впервые в истории Игр весь пьедестал заняли представители Германии. Золото взяли Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Вторыми и третьими стали их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр и Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер соответственно.

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Двойка

4-й заезд. Финал

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 3.56,89

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия) — 3.57,38

3. Кристоф Хафер/Маттиас Соммер (Германия) — 3.58,58

8. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) — 3.59,31