Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в двойках на Олимпиаде в Пекине, весь пьедестал заняли немцы
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в двойках на Олимпиаде в Пекине
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.
Впервые в истории Игр весь пьедестал заняли представители Германии. Золото взяли Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Вторыми и третьими стали их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр и Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер соответственно.
Бобслей
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Двойка
4-й заезд. Финал
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 3.56,89
2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия) — 3.57,38
3. Кристоф Хафер/Маттиас Соммер (Германия) — 3.58,58
8. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) — 3.59,31
Новости