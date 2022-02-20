Немецкие бобслеисты завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады-2022, россияне заняли 7-е и 8-е места

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершились соревнования в бобслее у мужских четверок.

Золотую и серебряную медали завоевали немецкие экипажи, замкнули тройку призеров канадцы. Экипаж Ростислава Гайтюкевича занял седьмое место (+1.85), экипаж Максима Андрианова — восьмой (+2.25).

Олимпийские игры-2022

Бобслей. Мужчины. Четверка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 3.54,30 (58,29 + 58,71 + 58,17 + 59,13)

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер/Кристиан Расп (Германия) — 3.54,67 (58,13 + 58,90 + 58,34 + 59,30)

3. Джастин Криппс/Райан Зоммер/Кэм Стоунз/Бенжамин Кокуэлл (Канада) — 3.55,09 (58,38 + 59,00 + 58,44 + 59,27)

4. Кристоф Хафер/Микаэль Сольцер/Маттиас Зоммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 3.55,15 (58,60 + 58,95 + 58,35 + 59,25)

5. Оскар Киберманис/Дэвис Спрингис/Матисс Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — 3.55,27 (58,70 + 58,86 + 58,41 + 59,30)

6. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон/Грег Кэкетт (Великобритания) — 3.55,72 (58,60 + 59,09 + 58,65 + 59,38)

7. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 3.56,15 (58,54 + 59,24 + 58,81 + 59,56)

8. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин (Россия) — 3.56,55 (58,82 + 59,30 + 59,03 + 59,40)

9. Кристофер Спринг/Коди Соренсен/Самуэль Гигуере/Майк Эвелин (Канада) — 3.56,99 (59,10 + 59,33 + 59,10 + 59,46)

10. Хантер Черч/Джошуа Уильямсон/Кристофер Хорн/Чарли Волкер (США) — 3.57,06 (58,91 + 59,70 + 58,96 + 59,49)