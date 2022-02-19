«Посмотрите на немок. Их техника позволяет нивелировать грубые ошибки». Российская бобслеистка рассказала о проблемах на Олимпиаде

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, занявшая вместе с Юлией Беломестных девятое место на олимпийском турнире женских экипажей бобов-двоек, считает, что для достижения более высоких результатов требуется другой подход к работе со стороны персонала сборной.

«Я все равно оцениваю наше выступление на отлично с учетом того эмоционального фона, в котором мы находились, — сказала Сергеева. — Когда нет никакой поддержки, а при первой же оплошности тебя пытаются списать. Но чтобы результаты были лучше, надо работать по-другому, наверное. Даже если бы все четыре заезда мы проехали бы здесь без ошибок, то все равно боролись бы максимум за шестое место».

Первое место по итогам соревнований занял германский экипаж бобслеисток Лауры Нольте и Деборы Леви, второй результат показала команда еще одной немки Мариамы Яманки.

«Посмотрите на немок. Я бы все понимала, если бы у них были гладкие проезды. Но их техника позволяет нивелировать такие грубые ошибки, которые нас точно бы остановили», — продолжила спортсменка.

«Если разбирать детально, то к этому бобу я привыкла только во втором заезде. Третий тоже поначалу давался неплохо, я подправила ошибки на верхнем участке трассы, где ранее ехала с огрехами. Но, к сожалению, дернулась на девятом вираже и допустила грубую ошибку, которая нам очень много стоила на финише», — сказала Сергеева, принявшая решение сменить инвентарь за день до соревнований.