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Сегодня, 12:43

Зубков: «Ковид у Пушкарева — это разбив экипажа, будет сложнее готовиться»

Роман Шишов
Корреспондент

Чемпион мира и серебряный призер ОИ-2006, экс-президент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился мнением о коронавирусе у российского разгоняющего Алексея Пушкарева.

Ранее стало известно, что Пушкарев, который находится на сборе олимпийской команды в Сочи, сдал положительный тест на коронавирус.

— Это не потеря, это разбив экипажа, — цитирует «РБ Спорт» Зубков. — Сейчас будет замена. Будет сложнее подготовиться, короткий срок остается.

— Сильно это может сказаться на результате?

— Не могу сказать. Не вхожу в тренерский штаб. Все вопросы надо задавать президенту федерации и тренерам.

Пушкарев входит в состав бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым, Дмитрием Лопиным и Василием Кондратенко, который тоже сдал положительный тест.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-zubkov-kovid-u-pushkareva-e-to-razbiv-e-kipazha-budet-slozhnee-gotovit-sya/
Олимпиада
Сборная России по бобслею
Александр Зубков
Алексей Пушкарев
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