Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест.

Указано, что в пробе обнаружено сразу два запрещенных препарата. Тест был сдан 14 февраля. Результаты получены сегодня.

Спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или требовать вскрытия пробы В.

На Олимпиаде-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.

Ранее положительный тест на допинг сдала другая украинка — лыжница Валентина Каминская. Она уже объявила о завершении карьеры.