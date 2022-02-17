Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест.
Указано, что в пробе обнаружено сразу два запрещенных препарата. Тест был сдан 14 февраля. Результаты получены сегодня.
Спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или требовать вскрытия пробы В.
На Олимпиаде-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.
Ранее положительный тест на допинг сдала другая украинка — лыжница Валентина Каминская. Она уже объявила о завершении карьеры.
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