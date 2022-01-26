Бобслеист олимпийской сборной России Пушкарев сдал положительный тест на коронавирус

Бобслеист олимпийской сборной России Алексей Пушкарев сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня проблемы с коронавирусом. Первый тест был положительным, потом отрицательным, потом опять положительным. Теперь жду результаты очередного теста», — приводит ТАСС слова Пушкарева.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Пушкарев входит в состав бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым, Дмитрием Лопиным и Василием Кондратенко, который тоже сдал положительный тест.