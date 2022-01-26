Олимпиада
Пекин-2022
Бобслей
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Бобслей

Сегодня, 12:40

Бобслеист олимпийской сборной России Пушкарев сдал положительный тест на коронавирус

Иван Торопцев
Корреспондент

Бобслеист олимпийской сборной России Алексей Пушкарев сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня проблемы с коронавирусом. Первый тест был положительным, потом отрицательным, потом опять положительным. Теперь жду результаты очередного теста», — приводит ТАСС слова Пушкарева.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Пушкарев входит в состав бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым, Дмитрием Лопиным и Василием Кондратенко, который тоже сдал положительный тест.

Источник: https://tass.ru/sport/13528417
Олимпиада
Сборная России по бобслею
Алексей Пушкарев
0
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Гербольдт назвала большой трагедией пропуск Колядой Олимпиады из-за коронавируса
В России за сутки выявлено 74 692 новых случая заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Стало известно, у кого зафиксированы положительные тесты на коронавирус на сборах фигуристов в Красноярске
Никита Кучеров включен в ковид-протокол НХЛ
Теннисист Эрбер получил медотвод на турнире во Франции
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
В федерации бобслея России отреагировали на положительный тест Пушкарева
Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заразился коронавирусом
Зубков: «Ковид у Пушкарева — это разбив экипажа, будет сложнее готовиться»
«Не он первый, не он последний». Билялетдинов об уходе Хендрикса из «Спартака»
Костомаров: «Шансы на медали у мужчин? Мы не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду»
Гербольдт назвала большой трагедией пропуск Колядой Олимпиады из-за коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На Олимпиаде впервые за 20 лет выступят бобслеисты из Тринидада

Зубков: «Ковид у Пушкарева — это разбив экипажа, будет сложнее готовиться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости