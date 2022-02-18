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Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 19 февраля

На Олимпиаде-2022 19 февраля будут разыграны восемь комплектов медалей
Олимпиада: соревнования и трансляции 19 февраля.
Фото Getty Images
На Олимпийских играх-2022 в Пекине в субботу, 19 февраля, будут разыграны восемь комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

19 февраля, суббота (время московское)

Лыжи

09.00 Мужчины. Масс-старт. 50 км (с) («Россия 1»)

Наши: Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Иван Якимушкин.

Фигурное катание

14.00 Пары. Произвольная программа («Россия 1»)

Наши: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Бобслей

04.30 Мужчины. Четверки. Первый заезд (Матч Страна)

06.05 Мужчины. Четверки. Второй заезд (Матч Страна)

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.

15.00 Женщины. Двойки. Третий заезд (Matchtv.ru)

16.30 Женщины. Двойки. Четвертый заезд («Матч Арена»)

Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.

Коньки

10.00 Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала (Matchtv.ru)

Наши: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров.

10.45 Женщины. Масс-старт. 1/2 финала (Matchtv.ru)

Наши: Елизавета Голубева, Елена Сохрякова.

11.30 Мужчины. Масс-старт. Финал (Matchtv.ru)

12.00 Женщины. Масс-старт. Финал (Matchtv.ru)

Горные лыжи

05.00 Микст. Командные соревнования. 1/8 финала («Матч Арена»)

Наши: Александр Андриенко, Анастасия Горностаева, Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.

05.40 Микст. Командные соревнования. 1/4 финала («Матч Арена»)

06.09 Микст. Командные соревнования. 1/2 финала («Матч Арена»)

06.37 Микст. Командные соревнования. Финал («Матч Арена»)

Фристайл

04.30 Мужчины. Хафпайп. Финал 1 («Матч Арена»)
04.58 Мужчины. Хафпайп. Финал 2 («Матч Арена»)
05.25 Мужчины. Хафпайп. Финал 3 («Матч Арена»)

Керлинг

09.05 Мужчины. Финал. Великобритания — Швеция (Matchtv.ru)

15.05 Женщины. Матч за 3-е место. Швеция — Швейцария («Матч Игра»)

Хоккей

16.10 Мужчины. Матч за 3-е место. Словакия — Швеция (Matchtv.ru)

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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