Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 19 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
19 февраля, суббота (время московское)
Лыжи
09.00 Мужчины. Масс-старт. 50 км (с) («Россия 1»)
Наши: Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Иван Якимушкин.
Фигурное катание
14.00 Пары. Произвольная программа («Россия 1»)
Наши: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Бобслей
04.30 Мужчины. Четверки. Первый заезд (Матч Страна)
06.05 Мужчины. Четверки. Второй заезд (Матч Страна)
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.
15.00 Женщины. Двойки. Третий заезд (Matchtv.ru)
16.30 Женщины. Двойки. Четвертый заезд («Матч Арена»)
Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.
Коньки
10.00 Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала (Matchtv.ru)
Наши: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров.
10.45 Женщины. Масс-старт. 1/2 финала (Matchtv.ru)
Наши: Елизавета Голубева, Елена Сохрякова.
11.30 Мужчины. Масс-старт. Финал (Matchtv.ru)
12.00 Женщины. Масс-старт. Финал (Matchtv.ru)
Горные лыжи
05.00 Микст. Командные соревнования. 1/8 финала («Матч Арена»)
Наши: Александр Андриенко, Анастасия Горностаева, Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.
05.40 Микст. Командные соревнования. 1/4 финала («Матч Арена»)
06.09 Микст. Командные соревнования. 1/2 финала («Матч Арена»)
06.37 Микст. Командные соревнования. Финал («Матч Арена»)
Фристайл
04.30 Мужчины. Хафпайп. Финал 1 («Матч Арена»)
04.58 Мужчины. Хафпайп. Финал 2 («Матч Арена»)
05.25 Мужчины. Хафпайп. Финал 3 («Матч Арена»)
Керлинг
09.05 Мужчины. Финал. Великобритания — Швеция (Matchtv.ru)
15.05 Женщины. Матч за 3-е место. Швеция — Швейцария («Матч Игра»)
Хоккей
16.10 Мужчины. Матч за 3-е место. Словакия — Швеция (Matchtv.ru)