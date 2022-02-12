Олимпиада-2022, бобслей: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по бобслею.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Юлия Беломестных, Елена Мамедова; Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
Олимпийские игры-2022. Бобслей (время начала — московское)
13 февраля, воскресенье
Женщины. Одиночка, 1-й заезд. 04:30
Женщины. Одиночка, 2-й заезд. 06:00
14 февраля, понедельник
Женщины. Одиночка, 3-й заезд. 04:30
Женщины. Одиночка, 4-й заезд. 06:00
Мужчины. Двойка, 1-й заезд. 15:05
Мужчины. Двойка, 2-й заезд. 16:40
15 февраля, вторник
Мужчины. Двойка, 3-й заезд. 15:15
Мужчины. Двойка, 4-й заезд. 16:50
18 февраля, пятница
Женщины. Двойка, 1-й заезд. 15:00
Женщины. Двойка, 2-й заезд. 16:30
19 февраля, суббота
Мужчины. Четверка, 1-й заезд. 04:30
Мужчины. Четверка, 2-й заезд. 06:05
Женщины. Двойка, 3-й заезд. 15:00
Женщины. Двойка, 4-й заезд. 16:30
20 февраля, воскресенье
Мужчины. Четверка, 3-й заезд. 04:30
Мужчины. Четверка, 4-й заезд. 06:20