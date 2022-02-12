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Сегодня, 12:15

Олимпиада-2022, бобслей: расписание соревнований

Бобслеисты разыграют четыре золотые медали Олимпийских игр-2022
Надежда Сергеева.
Фото AFP

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по бобслею.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Юлия Беломестных, Елена Мамедова; Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Бобслей (время начала — московское)

13 февраля, воскресенье

Женщины. Одиночка, 1-й заезд. 04:30

Женщины. Одиночка, 2-й заезд. 06:00

14 февраля, понедельник

Женщины. Одиночка, 3-й заезд. 04:30
Женщины. Одиночка, 4-й заезд. 06:00

Мужчины. Двойка, 1-й заезд. 15:05
Мужчины. Двойка, 2-й заезд. 16:40

15 февраля, вторник

Мужчины. Двойка, 3-й заезд. 15:15

Мужчины. Двойка, 4-й заезд. 16:50

18 февраля, пятница

Женщины. Двойка, 1-й заезд. 15:00

Женщины. Двойка, 2-й заезд. 16:30

19 февраля, суббота

Мужчины. Четверка, 1-й заезд. 04:30
Мужчины. Четверка, 2-й заезд. 06:05

Женщины. Двойка, 3-й заезд. 15:00
Женщины. Двойка, 4-й заезд. 16:30

20 февраля, воскресенье

Мужчины. Четверка, 3-й заезд. 04:30

Мужчины. Четверка, 4-й заезд. 06:20

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/bobsleigh/
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