Российский бобслеист Гайтюкевич остался недоволен выступлением в олимпийском турнире экипажей-двоек

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич остался крайне расстроен своим неудачным выступлением в олимпийском турнире экипажей бобов-двоек.

«У меня очень негативные впечатления от сегодняшнего выступления, — признался Гайтюкевич ТАСС. — Во-первых, я много ошибался, во-вторых, у нас сегодня был очень слабый старт для нашей команды. На четвертую попытку выходили и рисковали, от нас требовалось убежать на старте и чисто проехать. Но не получилось сесть и задели чуть-чуть борт».

Гайтюкевич и разгоняющий Алексей Лаптев, занимавшие после первого дня турнира третье место, в итоге показали восьмой результат с отставанием от лидера в 2,42 секунды.

«Опыт получен, впереди четверки. Сейчас есть пара дней немного отойти от этого и собираться на четверки, находить в закромах силы и попробовать штурмовать пьедестал в четверках», — добавил россиянин.

Соревнования мужских бобов-четверок состоятся 19 и 20 февраля.