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Сегодня, 18:06

Российский бобслеист Гайтюкевич остался недоволен выступлением в олимпийском турнире экипажей-двоек

Иван Шитик
Корреспондент

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич остался крайне расстроен своим неудачным выступлением в олимпийском турнире экипажей бобов-двоек.

«У меня очень негативные впечатления от сегодняшнего выступления, — признался Гайтюкевич ТАСС. — Во-первых, я много ошибался, во-вторых, у нас сегодня был очень слабый старт для нашей команды. На четвертую попытку выходили и рисковали, от нас требовалось убежать на старте и чисто проехать. Но не получилось сесть и задели чуть-чуть борт».

Гайтюкевич и разгоняющий Алексей Лаптев, занимавшие после первого дня турнира третье место, в итоге показали восьмой результат с отставанием от лидера в 2,42 секунды.

«Опыт получен, впереди четверки. Сейчас есть пара дней немного отойти от этого и собираться на четверки, находить в закромах силы и попробовать штурмовать пьедестал в четверках», — добавил россиянин.

Соревнования мужских бобов-четверок состоятся 19 и 20 февраля.

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Источник: https://tass.ru/sport/13716689
Олимпиада
Сборная России по бобслею
Ростислав Гайтюкевич
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