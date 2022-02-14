Бобслеист Гайтюкевич поделился мнением о третьем месте после двух заездов на Олимпиаде-2022

Бобслеист Ростислав Гайтюкевич прокомментировал третье место сборной России после второго заезда двоек.

«Во втором заезде я допустил очень серьезную ошибку, поймал юз, — цитирует Гайтюкевича ТАСС. — Она очень сильно повлияла на результат, это была середина трассы. С этой ошибкой я получил примерно минус километр-полтора в скорости, и с этой ошибкой нужно было проехать еще полтрассы. Надеюсь, завтра эту ошибку я не повторю, на тренировках я их не допускал. Все-таки волнение, на соревнованиях такого ранга я еду впервые».

Гайтюкевич заявил, что впереди еще два заезда и ничего не потеряно.

«Но очень обидно, что уехали немцы, но я этого ожидал. Посмотрим, у нас еще два заезда, ничего не потеряно. Сегодня я немножко ошибся, никому не желаю ошибаться, но если проедем в свою силу, то будет отлично», — добавил он.

Гайтюкевич вместе с разгоняющим Алексеем Лаптевым после первых двух заездов отстают от лидера немца Франческо Фридриха на 0,94 секунды. Вторым идет еще один представитель Германии, Йоханнес Лохнер (+0,15).

Заключительные два заезда мужчин в бобах-двойках пройдут во вторник, 15 февраля.