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Сегодня, 18:35

Бобслеист Гайтюкевич поделился мнением о третьем месте после двух заездов на Олимпиаде-2022

Сергей Федоров
Корреспондент

Бобслеист Ростислав Гайтюкевич прокомментировал третье место сборной России после второго заезда двоек.

«Во втором заезде я допустил очень серьезную ошибку, поймал юз, — цитирует Гайтюкевича ТАСС. — Она очень сильно повлияла на результат, это была середина трассы. С этой ошибкой я получил примерно минус километр-полтора в скорости, и с этой ошибкой нужно было проехать еще полтрассы. Надеюсь, завтра эту ошибку я не повторю, на тренировках я их не допускал. Все-таки волнение, на соревнованиях такого ранга я еду впервые».

Гайтюкевич заявил, что впереди еще два заезда и ничего не потеряно.

«Но очень обидно, что уехали немцы, но я этого ожидал. Посмотрим, у нас еще два заезда, ничего не потеряно. Сегодня я немножко ошибся, никому не желаю ошибаться, но если проедем в свою силу, то будет отлично», — добавил он.

Гайтюкевич вместе с разгоняющим Алексеем Лаптевым после первых двух заездов отстают от лидера немца Франческо Фридриха на 0,94 секунды. Вторым идет еще один представитель Германии, Йоханнес Лохнер (+0,15).

Заключительные два заезда мужчин в бобах-двойках пройдут во вторник, 15 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13704677
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по бобслею
Ростислав Гайтюкевич
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Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев сохранили третье место в двойках после второй попытки на Олимпиаде
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