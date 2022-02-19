Все медали 19 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: фристайлист Портеус стал олимпийским чемпионом в хаф-пайпе
В субботу, 19 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыграют шесть комплектов наград, а также состоятся матчи за бронзовые медали в женском керлинге и мужском хоккее, олимпийский чемпион определится и в мужском керлинге. Изначально медали должны были разыграться еще и в командных соревнованиях по горнолыжному спорту в параллельном слаломе, но из-за непогоды их перенесли на завтра, 20 февраля.
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп
1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00
2. Дэвид Уайз (США) — 90,75
3. Алекс Феррейра (США) — 86,75
09.05. Керлинг. Мужчины. Матч за золотые медали
10.00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 30 км (вместо 50 км из-за непогоды)
Россию представят Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов и Иван Якимушкин
11.30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт
Россию представят Даниил Алдошкин и Руслан Захаров
12.00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
Россию представят Елизавета Голубева, Елена Сохрякова.
14.00 Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Россию представят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов
15.05. Керлинг. Женщины. Матч за бронзовые медали
16.10. Хоккей. Мужчины. Матч за бронзовые медали
16.30. Бобслей. Женщины. Двойки
Россию представят Надежда Сергеева/Юлия Беломестных и Анастасия Макарова/Елена Мамедова.