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Сегодня, 07:47

Разгоняющий экипажа Гайтюкевича Лаптев рассчитывает побороться за медали на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Разгоняющий экипажа Ростислава Гайтюкевича Алексей Лаптев рассчитывает, что поборется за медали в соревнованиях бобов-четверок на Олимпиаде в Пекине.

После двух попыток экипаж пилота Ростислава Гайтюкевича с разгоняющими Алексеем Лаптевым, Михаилом Мордасовым и Павлом Травкиным занимает седьмое место, отставая от третьей строчки на 0,4 секунды.

«Пока мы сами не понимаем, что происходит. Первый заезд достаточно неплохой получился, во втором пока не поняли сами, что случилось. Несмотря ни на что, настроение у команды хорошее. Я думаю, в старте будем еще прибавлять.

Настрой хороший, боевой, и мы намерены драться до последнего. В принципе, к самим себе, по большому счету, претензий быть не может, по факту мы сделали все хорошо. Я думаю, завтра сможем еще добавить и показать более лучший старт. Четыре десятых отставания от третьего места на этой трассе вполне можно отыграть, нужно просто быстро стартовать и не допустить ошибок», — приводит ТАСС слова Лаптева.

Третья и четвертая попытки в соревнованиях бобов-четверок у мужчин состоятся завтра, 20 февраля. Начало — в 4.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13764111
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