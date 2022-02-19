Экипаж Сергеевой и Беломестных занял девятое место в соревнованиях двоек на Олимпиаде, золото и серебро выиграли немки
Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли итоговое девятое место после четырех попыток в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине.
Еще один российский дуэт — Анастасия Макарова и Елена Мамедова — стал 19-м.
Золото у бобслеисток взяли немки Лаура Нольте и Дебора Леви. Вторыми стали их соотечественницы Мариама Яманка и Александра Бугхарт. Третьею строчку занял экипаж из США Илана Мейерс Тэйлор — Сильвия Хоффман.
Бобслей
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Двойка
4-й заезд
1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 4.03,96
2. Мариама Яманка/Александра Бургхардт (Германия) — 4.04,73
3. Илана Мейерс Тэйлор/Сильвия Хоффман (США) — 4.05,48
4. Ким Калики/Лиза Буквиц (Германия) — 4.06,28
5. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 4.06,37
6. Мелани Хаслер/Надя Пастернак (Швейцария) — 4.06,83
7. Кайлли Хамфрис/Кайша Лав (США) — 4.07,04
8. Синтия Аппиа/Даун Ричардсон (Канада) — 4.07,52
9. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 4.08,11
10. Катрин Байерль/Дженнифер Онасанья (Австрия) — 4.08,24...
19. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 4.09,09