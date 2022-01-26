В федерации бобслея России отреагировали на положительный тест Пушкарева

Президент федерации бобслея России прокомментировала ситуацию с составом сборной на Олимпиаду

Президент федерации бобслея России Елена Аникина в разговоре с «СЭ» прокомментировала ситуацию с составом сборной России по бобслею на Олимпиаду.

«По составу сборной я сейчас комментариев не даю. Пока идет тестирование сборной и нет окончательных списков. Раньше 30 января ответов на эти вопросы не будет», — сказала Аникина «СЭ».

Ранее стало известно, что бобслеисты сборной России Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко сдали положительные тесты на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.