Российский бобслеист рассказал о качестве организации Олимпиады в Пекине
Российский бобслеист Алексей Зайцев поделился впечатлениями от Олимпиады в Пекине.
— Как Олимпиада?
— Очень круто! Китайцы постарались. Условия были намного лучше, чем даже в Корее.
— В чем постарались?
— В реализации, Олимпийская деревня, еда, безопасность и остальное — все было на уровне.
— Говорят, что еда была пресноватая.
— Не знаю, в нашей деревне все было хорошо: большое разнообразие: европейская, азиатская кухня. Они предусмотрели все, поэтому проблем с этим не было.
— А пельмени, что-то еще русское?
— Только традиционные китайские.
— А что у вас за подарки в пакетах?
— Разные сувениры. Все хотят себе частичку Олимпиады.
20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в бобслейных четверках у мужчин. Экипаж Франческо Фридриха из Германии одержал победу, экипаж россиянина Ростислава Гайтюкевича занял 7-е место, экипаж Максима Андрианова — 8-е.