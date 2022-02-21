Российский бобслеист рассказал о качестве организации Олимпиады в Пекине

Российский бобслеист Алексей Зайцев поделился впечатлениями от Олимпиады в Пекине.

— Как Олимпиада?

— Очень круто! Китайцы постарались. Условия были намного лучше, чем даже в Корее.

— В чем постарались?

— В реализации, Олимпийская деревня, еда, безопасность и остальное — все было на уровне.

— Говорят, что еда была пресноватая.

— Не знаю, в нашей деревне все было хорошо: большое разнообразие: европейская, азиатская кухня. Они предусмотрели все, поэтому проблем с этим не было.

— А пельмени, что-то еще русское?

— Только традиционные китайские.

— А что у вас за подарки в пакетах?

— Разные сувениры. Все хотят себе частичку Олимпиады.

20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в бобслейных четверках у мужчин. Экипаж Франческо Фридриха из Германии одержал победу, экипаж россиянина Ростислава Гайтюкевича занял 7-е место, экипаж Максима Андрианова — 8-е.