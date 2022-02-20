Российские бобслеисты занимают 7-е и 8-е места после предпоследнего заезда на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2022 завершился третий заезд в бобслее у мужских четверок.

Российские экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова занимают седьмое и восьмое места соответственно. Лидирует немецкий экипаж Франческо Фридриха с результатом 2,55.17.

Заключительный заезд пройдет сегодня, 20 февраля и начнется в 6:20 (мск).

Бобслей

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Четверка

3-й заезд

1. Франческо Фридрих/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер/Кристиан Расп (Германия) — 2.55,17 (58,29 + 58,71 + 58,17)

2. Йоханнес Лохнер/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 2.55,37 (58,13 + 58,90 + 58,34)

3. Джастин Криппс/Райан Зоммер/Кэм Стоунз/Бенжамин Кокуэлл (Канада) — 2.55,82 (58,38 + 59,00 + 58,44)

4. Кристоф Хафер/Микаэль Сольцер/Маттиас Зоммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 2.55,90 (58,60 + 58,95 + 58,35)

5. Оскар Киберманис/Дэвис Спрингис/Маттис Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — 2.55,97 (58,70 + 58,86 + 58,41)

6. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон/Грег Кекетт (Великобритания) — 2.56,34 (58,60 + 59,09 + 58,65)

7. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 2.56,59 (58,54 + 59,24 + 58,81)

8. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин (Россия) — 2.57,15 (58,82 + 59,30 + 59,03)

9. Беньямин Майер/Саша Степан/Маркус Заммер/Кристиан Хубер (Австрия) — 2.57,39 (58,76 + 59,46 + 59,17)

10. Кристофер Спринг/Коди Соренсен/Самуэль Гигуере/Майк Эвелин (Канада) — 2.57,53 (59,10 + 59,33 + 59,10)