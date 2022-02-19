Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 20 февраля

На Олимпиаде-2022 20 февраля будут разыграны пять комплектов медалей и пройдет церемония закрытия

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в заключительный день — в воскресенье, 20 февраля, будут разыграны пять комплектов медалей. После этого пройдет церемония закрытия.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

20 февраля, воскресенье (время московское)

Хоккей

7.10 Мужчины. Финал (Первый)

РОССИЯ — Финляндия

Лыжи

6.00 Женщины. Масс-старт. 30 км (с) (Первый)

Наши: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Бобслей

4.30 Мужчины. Четверки. Третий заезд (Матч Арена)

6.20 Мужчины. Четверки. Четвертый заезд (Матч Арена)

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.

Керлинг

4.05 Женщины. Финал (Матч Игра)

Великобритания — Япония

Горные лыжи

4.00 Микст. Командные соревнования. 1/8 финала (Матч Страна)

Наши: Александр Андриенко, Анастасия Горностаева, Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.

4.40 Микст. Командные соревнования. 1/4 финала (Матч Страна)

5.09 Микст. Командные соревнования. 1/2 финала (Матч Страна)

5.37 Микст. Командные соревнования. Финал (Матч Страна)

Церемонии закрытия

15.00 Национальный стадион, Пекин (Первый канал)