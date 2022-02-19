Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 20 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
20 февраля, воскресенье (время московское)
Хоккей
7.10 Мужчины. Финал (Первый)
РОССИЯ — Финляндия
Лыжи
6.00 Женщины. Масс-старт. 30 км (с) (Первый)
Наши: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.
Бобслей
4.30 Мужчины. Четверки. Третий заезд (Матч Арена)
6.20 Мужчины. Четверки. Четвертый заезд (Матч Арена)
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.
Керлинг
4.05 Женщины. Финал (Матч Игра)
Великобритания — Япония
Горные лыжи
4.00 Микст. Командные соревнования. 1/8 финала (Матч Страна)
Наши: Александр Андриенко, Анастасия Горностаева, Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.
4.40 Микст. Командные соревнования. 1/4 финала (Матч Страна)
5.09 Микст. Командные соревнования. 1/2 финала (Матч Страна)
5.37 Микст. Командные соревнования. Финал (Матч Страна)
Церемонии закрытия
15.00 Национальный стадион, Пекин (Первый канал)