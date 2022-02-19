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Сегодня, 07:09

Российские бобслеисты занимают 7-е и 8-е места после второго заезда на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 завершился второй заезд в бобслее у мужских четверок.

Российские экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова занимают седьмое и восьмое места соответственно. Лидирует немецкий экипаж Франческо Фридриха с результатом 1,57.00.

Заключительные заезды пройдут завтра, 20 февраля и начнутся в 4:30 (мск).

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Четверка

2-й заезд

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 1.57,00 (58,29 + 58,71)

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер/Кристиан Расп (Германия) — 1.57,03 (58,13 + 58,90)

3. Джастин Криппс/Райан Зоммер/Кэм Стоунз/Бенжамин Кокуэлл (Канада) — 1.57,38 (58,38 + 59,00)

4. Кристоф Хафер/Микаэль Сольцер/Маттиас Зоммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 1.57,55 (58,60 + 58,95)

5. Оскар Киберманис/Дэвис Спрингис/Матисс Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — 1.57,56 (58,70 + 58,86)

6. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон/Грег Кэкетт (Великобритания) — 1.57,69 (58,60 + 59,09)

7. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 1.57,78 (58,54 + 59,24)

8. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин (Россия) — 1.58,12 (58,82 + 59,30)

9. Беньямин Майер/Саша Степан/Маркус Заммер/Кристиан Хубер (Австрия) — 1.58,22 (58,76 + 59,46)

10. Кристиан Тентя/Рауль Добре/Николае Дароши/Кристиан Раду (Румыния) — 1.58,42 (58,87 + 59,55)

Олимпиада
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