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Сегодня, 16:08

Бослеисты Гайтюкевич и Лаптев идут седьмыми в двойках после третьей попытки в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают седьмое место после третьей попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Лидерство сохраняют немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие время 2 минуты 57,37 секунды. Вторыми и третьими идут их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр и Кристоф Хафет и Маттиас Зоммер соответственно.

Гайтюкевич и Лаптев уступают лидерам 1,75 секунды. После второй попытки они занимали третье место и проигрывали экипажу Фридриха 0,94 секунды.

Олимпиада
Сборная России по бобслею
Ростислав Гайтюкевич
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