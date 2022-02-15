Бослеисты Гайтюкевич и Лаптев идут седьмыми в двойках после третьей попытки в Пекине

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают седьмое место после третьей попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Лидерство сохраняют немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие время 2 минуты 57,37 секунды. Вторыми и третьими идут их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр и Кристоф Хафет и Маттиас Зоммер соответственно.

Гайтюкевич и Лаптев уступают лидерам 1,75 секунды. После второй попытки они занимали третье место и проигрывали экипажу Фридриха 0,94 секунды.