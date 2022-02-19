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Сегодня, 15:48

Экипаж Сергеевой и Беломестных занимает 13-е место перед последней попыткой в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут на 13-м месте после трех попыток в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине. Российский дуэт неудачно выступил в третьем заезде и опустился с 9-го на 13-е место.

Анастасия Макарова и Елена Мамедова занимают 18-ю строчку.

Лидерство сохраняют немки Лаура Нольте и Дебора Леви. Вторыми идут их соотечественницы Мариама Яманка и Александра Бугхарт.

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Двойка

3-й заезд

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 3.02,75

2. Мариама Яманка/Александра Бургхардт (Германия) — 3.03,53

3. Илана Мейерс Тэйлор/Сильвия Хоффман (США) — 3.03,92

4. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 3.04,64

5. Ким Калики/Лиза Буквиц (Германия) — 3.04,69

6. Кайлли Хамфрис/Кайша Лав (США) — 3.05,13

7. Мелани Хаслер/Надя Пастернак (Швейцария) — 3.05,27

8. Синтия Аппиа/Даун Ричардсон (Канада) — 3.05,59

9. Катрин Байерль/Дженнифер Онасанья (Австрия) — 3.05,92

10. Мелисса Лотхольц/Сара Виллиани (Канада) — 3.06,06...

13. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 3.06,28

18. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 3.06,60

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Сборная России по бобслею
Надежда Сергеева
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