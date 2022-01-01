Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты

Почему молодежная сборная России никак не может вылететь домой из Канады.

Молодежная сборная России запомнит этот Новый год надолго. К тому, что встречать его предстоит за тысячи километров от родных и близких, игроки готовились заранее. Но вряд ли кто-то предполагал, что турнир завершится досрочно из-за вспышки ковида и всех участников распустят по домам 31 декабря.

Из россиян остались в Канаде Матвей Мичков и Данила Юров. Оба хоккеиста сдали положительные тесты на ковид и отбывают положенный 10-дневный карантин под наблюдением командного врача. Его командировка в Северной Америке также продлится дольше, чем у остального персонала. Продлил свое североамериканское турне и тренер-консультант сборной Олег Знарок. Он улетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать свою дочь Алису и ее мужа Артемия Панарина перед матчем с действующим чемпионом — «Тампой».

Остальные хоккеисты, тренеры и персонал должны были вылететь из Канады вечером 31 декабря и прибыть в Москву 1 января, сделав пересадку во Франкфурте. Однако на срыве МЧМ неприятности для российской сборной не закончились. Нашу команду, которая летела вместе с чешской делегацией, сняли с рейса Калгари — Франкфурт из-за нарушения авиадисциплины.

По информации финского издания Mtvuutiset.fi, которое ссылается на шведскую журналистку Мари Леманн, летевшую этим же самолетом, представители российской и чешской сборных отказались надеть маски, курили и находились в нетрезвом состоянии. Церемониться со спортсменами не стали. Уже после посадки на борт их сняли с рейса. Решить конфликт на месте — а именно это пытались сделать представители нашего штаба — не удалось. Самолет вылетел без игроков России и Чехии.

Источники «СЭ» сообщили, что покурить перед рейсом решил главный тренер россиян Сергей Зубов. У него давняя любовь к сигаретам — с 14 лет. Несколько раз он пытался бросить, но расстаться с вредной привычкой не получилось. Легендарный защитник курил в перерывах и после матчей, когда играл в НХЛ. Не изменились его традиции, когда он перешел к тренерской работе. Перед вылетом Зубов решил сделать пару затяжек в рукаве по пути в самолет. Инцидент не остался не замеченным службой безопасности аэропорта.

Больше отличились представители чешской сборной, которые пронесли с собой алкоголь, а отмечать Новый год начали заранее. Так сказать, решили запастись традиционным пенным напитком. К сожалению, обратная сторона чешской любви к пиву редко становится незаметной. Их сборная попадала в подобные истории и до этого. Например, когда чехи вылетали из Праги в Ригу (на чемпионат мира-2021), серьезно пострадал автобус, перевозивший пассажиров от аэропорта до самолета. Пересмотрите фильм «Вышибала», чтобы понять, что натворили чехи. При этом полгода назад ИИХФ снова предъявила претензии российской стороне, пока не посмотрела видео и полностью не разобралась в случившемся.

Информация чешской стороны о том, что «две сборные были в одинаковых серых худи, и стюарды не разобрались, где какая сборная, и вывели всех», также не соответствует действительности. Представителям авиакомпании понадобился час, чтобы выяснить, кто виноват. При этом нетрезвые представители делегации были и в других сборных. По нашей информации, один из членов персонала финской сборной буквально не мог сидеть на месте и заваливался на бок. Потом, простите за подробности, его вырвало под ноги. Финская сборная также собралась на выход, однако затем канадский перевозчик оставил ее на борту.

Ситуация в аэропорту Калгари усугубилась тем, что кто-то из спортсменов отказался надеть маску. Пассажиры отличились со всех сторон, за что были строго наказаны. Теперь планируется, что россияне вылетят в Торонто, оттуда — во Франкфурт, а прибудут в Москву вечером 2 января. Билеты уже куплены, а расходы легли на ИИХФ и организаторов МЧМ. Сборная Сергея Зубова «повторила» историю золотой молодежки 2011 года, когда команду тоже сняли с рейса из легендарного Баффало. Авиаперевозчик, видимо, не учел главного тезиса спортсменов, что чемпионам можно все. Теперь ИИХФ обязана переиграть МЧМ летом. Может быть, снятие с самолетов — победная традиция российской молодежки? С 2011 года мы так и не выигрывали золото.