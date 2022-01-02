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«То, как поступили чехи, — очень некрасиво». Главный тренер молодежки рассказал, как команду высадили с рейса

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 00:10
Сергей Зубов. Фото IIHF
Сергей Зубов. Фото IIHF
Теги:
Версия случившегося перед рейсом Калгари — Франкфурт от Сергея Зубова.

Скандальная история снятия российской молодежки с самолета в Канаде — в нашем отдельном материале. А вот, что о ней рассказал «СЭ» главный тренер команды.

Молодежная сборная России. Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты

— За что же все-таки нашу сборную высадили с рейса? — вопрос Зубову.

— Основная претензия была в том, что некоторые игроки неправильно надели маски.

— Как тогда быть с алкоголем на борту?

— В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе.

— Правда, что вы курили, когда шли по рукаву до самолета?

— Я уже отвечал сегодня на этот вопрос — не курю уже три года.

— Кто же тогда курил?

— На борту, помимо нас, было еще три команды: финны, шведы и чехи. Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолета. Потом начали по очереди запускать.

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— Правда, что кто-то из сборной Финляндии был настолько пьян, что его вырвало себе под ноги?

— Я был в бизнес-классе и не видел этого. Позже наши ребята подтвердили факт, что финскому игроку стало плохо. Был ли он пьян, не знаю.

— Есть версия, что алкоголь на борт пронесли чехи.

— Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили все на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они — очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой — просто смешная. В каждой делегации определенное количество людей, билеты не безымянные, на нашей форме разные логотипы и надписи, перепутать команды попросту невозможно. Если бы у чехов было все нормально с поведением, то их бы пустили назад.

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