Отменят ли Олимпиаду после молодежного ЧМ? Это политический вопрос

Мировой спорт накрыл вал положительных тестов на ковид у спортсменов, но это не первая такая ситуация.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде оказался отменен по наиболее жесткому сценарию — прямо во время турнира с максимально возможными убытками для организаторов, их партнеров и для самих команд. Однако подобный сценарий изначально был заложен в антиковидном протоколе соревнований. Запрет на проведение матчей для целой команды после первого же положительного теста неизбежно привел к валу технических поражений и бессмысленности продолжения турнира. Теперь юные хоккеисты отправляются по домам, а спортивная общественность со страхом гадает: не станет ли негативный опыт канадцев примером для организаторов из Китая, которым всего через месяц проводить в Пекине и его окрестностях зимнюю Олимпиаду.

Организационные просчеты

Возможны ли отмена или перенос Игр-2022 на фоне роста заражений штаммом «омикрон» во многих западных странах? Теоретически — да. Во время пандемии Китай уже отменил множество больших стартов, не считаясь ни с какими убытками. В случае с Олимпиадой возможные потери исчисляются миллиардами, но, если на то будет политическая воля руководства КНР, нет никаких сомнений, что решительный шаг будет сделан. Ключевым вопросом здесь станет уверенность медицинских служб Китая в том, что предложенные актиковидные меры в олимпийском «пузыре» способны сдержать вспышку заражений среди спортсменов. Но где в Пекине грань с положительными тестами, после которой у организаторов начнется паника, как это случилось в Канаде?

Вообще, канадцы в последние два года демонстрировали полное нежелание заморачиваться с антиковидными мерами во время соревнований и придумывать для спортсменов особые правила. Чего стоит отмена в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию. При этом на злополучном юниорском хоккейном первенстве очевидны именно организационные просчеты. Ответственные за карантин либо допустили в «пузырь» инфицированных людей, либо не обеспечили целостность «пузыря» во время самого турнира. Других вариантов нет — это или расхлябанность и некомпетентность, или желание сэкономить там, где экономить нельзя. Ведь мы видели, как «пузырь» эффективно работал на десятках соревнований, в том числе на таких масштабных, как летняя Олимпиада в Токио.

Любые переносы являются злом

Есть надежда, что организаторы Олимпиады в Пекине будут действовать более грамотно, чем их канадские коллеги. Хотя по-хорошему для правильного вхождения в «пузырь» отрицательных ПРЦ-тестов явно недостаточно. Нужен хотя бы недельный карантин, а для многих спортсменов это очень критично, и времени для корректировки планов уже нет. Игры-2022 должны начаться 4 февраля — всего через пять недель. С другой стороны, отмены или переноса пекинских ОИ не хочет никто — это станет трагедией для тысяч спортсменов и миллионов болельщиков. Напомню, что токийская Олимпиада была сдвинута на год за три месяца до намеченных сроков. А сейчас возможностей для маневра практически не осталось. Поэтому в оргкомитете и в МОК будут согласны на любые жертвы и самые жесткие меры.

Очевидно, что оргкомитет в деле проведения Олимпиады намерен стоять до последнего. А вот с МОК все сложнее. Весной 2020 года Томасу Баху пришлось отступить перед напором общественности — комиссий спортсменов и международных федераций. Сейчас ситуация несколько иная — страха гораздо меньше, а осознания, что любые переносы являются злом — больше. С другой стороны, как показывает опыт молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, уроки извлечены далеко не все и не всеми. И расклад, сейчас, скорее всего, таков: Китай готов принять зимнюю Олимпиаду, несмотря на огромные риски. А вот готовы ли иностранные спортсмены приехать в Пекин — пока непонятно. От развития этой ситуации в ближайшие пару недель и будет зависеть всё. Отсутствие на Играх нескольких делегаций, наверное, некритично. А вот если отказы станут массовыми — выбора у МОК не останется.